Так и не отправился под венец: как вынужден жить главный красавчик из «Фабрики звезд 1»

Павел Артемьев стал кумиром многих девушек, когда выиграл «Фабрику звёзд» и стал солистом группы «Корни». Его модельная внешность и безусловный талант певца подарили ему яркий старт музыкальной карьеры.

Бойз-бенд имел невероятный успех и все же распался. Как это часто бывает, контракт подходит к концу, и певцы уходят в свободное плаванье. Павел поступил точно также и основал собственную группу.

Он до сих пор не любит вспоминать про бывших коллег и признаётся, что практически не общается с ними.

Он не любит распространяться и про свою личную жизнь. Известно, что музыкант, будучи невероятно привлекательным мужчиной, все ещё не женат. Из участников группы «Корни» он единственный, кто пока не связал себя узами брака.

Музыкант развивает свой музыкальный коллектив «Artemiev», а также играет в театре и кино.