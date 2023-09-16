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Так и не отмылась: Тихомирова из «Обратной стороны Луны» угодила в скандал 18+

16 сентября 2023 16:30
Так и не отмылась: Тихомирова из «Обратной стороны Луны» угодила в скандал 18+

Актриса в два счета погубила свою репутацию.

Широкую славу Любови Тихомировой принесли телесериалы. После ленты «Любовь моя» в 2005 году ее карьера пошла на взлет. Она закрепила известность среди зрителей развлекательной программой «Слава Богу, ты пришел!», снималась во многих художественных фильмах и многосерийных проектах, таких как «Обратная сторона Луны». Кроме того, актриса активно выступала на театральной сцене.

Но безупречной репутацией эффектная брюнетка, часто получающая роли скромниц, не может похвастаться. В прошлом Тихомирова угодила в интимный скандал, который до сих пор припоминают ее поклонники. В Сети давно уже гуляли очень откровенные кадры 18+ с ее участием. И хотя актрису узнали на них даже близкие, она упорно опровергала все эти сплетни, заявляя, что на фото лишь похожая на нее девушка.

Лишь позже выяснилось, что еще в 18-летнем возрасте Тихомирова согласилась сняться в обнаженном виде для одного фотографа. Мужчина клятвенно пообещал ей, что эти снимки никто не увидит в России, они будут проданы на Запад и смогут привлечь местных режиссеров. Однако, когда ему понадобились деньги, он тут же передал фото в отечественный журнал.

«Эхо докатилось через года, был настоящий кошмар», — вспоминала в интервью артистка.

Фото: кадр из сериала "Обратная сторона Луны" (2012-2016)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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