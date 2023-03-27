Так и не нашли: участь сына кавалергарда из «Гусарской баллады» проберет до мурашек

Лев Поляков — один из наиболее выдающихся актеров ХХ века. Знаменитости не приходилось жаловаться на то, как развивалась его карьера. Тем не менее на долю звезды выпало немало испытаний. Популярный артист пережил то, чего не пожелаешь и врагу.

В браке с Инной Выходцевой у актера появился единственный сын Никита. Он не захотел идти по стопам отца и выбрал для себя профессию переводчика. Обзавестись своей семьей звездный наследник так и не успел. В 1998 году жизнь Полякова-младшего унесла страшная трагедия.

Никита отправился на заработки в Доминиканскую Республику, где чуть позже произошло цунами. Совладать с разбушевавшейся стихией не удалось — любимого сына кавалергарда из «Гусарской баллады» унесло в океан. Долгое время Поляков вместе с женой не терял надежду на то, что наследник остался жив. Однако поиски пропавшего без вести Никиты, которому было 38 лет, так и не увенчались успехом.