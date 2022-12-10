Так и не нашел ту самую: как живет Махмуд из «Султана моего сердца» после оглушительного успеха сериала

Али Эрсан Дуру, несомненно, пользуется популярностью у представительниц прекрасного пола нашей страны. Сыграв роль султана Махмуда II в сериале «Султан моего сердца» актер прочно засел в сердцах российских зрительниц. Занимательно, что родственники актера по маминой линии действительно происходили из этого рода.

Смотря на этого яркого турецкого артиста, легко верится в то, что он сердцеед.

Ему приписывают романы с Бурджу Озберк, известной по роли Хуриджихан-султан из «Великолепного века», а также с моделью Бестемсу Оздемир. Все же актер до сих пор холост, что не может не радовать его поклонниц.

В одном из интервью Али сообщил, что не хочет больше романов, которые длятся несколько месяцев или лет, а потом разваливаются. Актер всерьез задумался о женитьбе и тем самым осчастливил сотни своих фанаток по всему миру.