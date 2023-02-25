Так и не нашел ту самую: как спустя 10 лет живет и выглядит Антипенко из «Молодежки»

Красивые актёры, играющие хоккеистов в популярном российском сериале «Молодежка» быстро стали кумирами многих девушек. И, конечно, зрительницы не могли обойти стороной Ивана Мулина, воплотившего на экране роль дерзкого и сильного спортсмена Антона Антипова.

Благодаря ошеломительному успеху этого проекта молодого артиста быстро заметили. В его не очень большой фильмографии уже есть такие картины, как «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Перевал Дятлова». В последней он сыграл главного героя и предстал перед зрителями в новом образе.

Теперь у Ивана густые и достаточно длинные светлые волосы, которые делают его лицо не таким суровым и мужественным.

Но, несмотря на славу и смену имиджа, актёру так и не удалось встретить свою любовь. В прессе было немало слухов о том, кто является его избранницей, но достоверных подтверждений этому не было. И похоже, что некоторые поклонницы Мулина только рады этому факту.