Так и не дождалась матери: судьба дочери Риммы Марковой растрогает до слез

Актерская профессия дает множество привилегий и позволяет наслаждаться всеми благами жизни. Но при этом плотный график и частое общение с прессой полностью поглощают артистов, из-за чего случаются разлады в семье.

У известной и всеми любимой Риммы Марковой тоже не получилось избежать этой участи. Поклонники и журналисты не давали артистке прохода, в то время как ее дочь Татьяна была вынуждена всегда ждать маму в стороне. Малышка не могла даже спокойно поговорить с родительницей, что едва ли оказывало хорошее влияние на психику девочки. А позже советская знаменитость сама призналась, что актерам и вовсе не стоит иметь детей.

Как пишет «Антенна-Телесемь», у Татьяны не раз возникали проблемы в школе из-за ее происхождения. А когда девочка выросла и сама стала матерью, то она тщательно скрывала имя бабушки своего сына.