Так и манят миллиардеров: женщины этих знаков Зодиака влюбляют в себя богачей

Первое представление о том, какими должны быть отношения и брак, девочки получают еще в детстве. Речь идет не только о примере родителей, но и о персонажах, которых девочка видит в сказках, мультфильмах, кино. С ранних лет у нее формируется стереотип о том, что если уж выходить замуж, то только за прекрасного принца - доброго, щедрого, состоятельного. Насколько плохи или хороши ценности, которые прививают юным леди создатели фильмов и книг, можно рассуждать долго и таки не прийти к единому мнению. Однако факт остается фактом - став взрослыми, многие девушки целенаправленно ищут себе богатого мужа. Получается это далеко не у каждой. Астрологи рассказали, под какими знаками рождаются те, кто имеет больше всего шансов найти своего принца-миллиардера.

Близнецы

Женщины, появившиеся на свет под воздушным знаком, наделены особым, неповторимым шармом. Они могут быть одновременно и веселой хохотушкой, с которой так приятно проводить время, и настоящей леди, которую не стыдно вывести в высший свет.

Обаяние, ум и многочисленные таланты привлекают к Близняшке самым разных мужчин, в том числе богатых и обеспеченных.

Они считают, что лучшей спутницы жизни, чем эта, не найти на всем белом свете. Девушка-Близнецы способна превратить жизнь своего мужчины в праздник и поддержать в трудную минуту.

Лев

Истинная царица зодиака, Львица, ведет себя в соответствии со своим статусом. Харизматичная, стильная, наделенная разнообразными талантами, она хорошо знает себе цену и не стесняется демонстрировать это окружающим.

На поклонников уроженка огненного знака смотрит свысока, впечатлить ее очень трудно, что уж говорить про то, чтобы растопить ее сердце.

Такое поведение пробуждает в мужчинах азарт, самым богатым представителям сильного пола хочется завоевать эту неприступную богиню. И, как правило, у них это хорошо получается.

Козерог

Дама-Козерог - не самый очевидный выбор на роль жены миллиардера. Однако на самом деле уроженке земного знака не составит особого труда покорить сердце состоятельного мужчины. Дело в том, что она не похожа на типичную спутницу жизни богача. Умная, целеустремленная, работоспособная - женщина-Козерог сначала впечатлит потенциального супруга своими удивительными качествами, а затем закрепит эффект, показав себя с неожиданной женственной стороны.