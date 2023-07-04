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Так и манит: жена Сафонова в экстремально коротких шортах показала эротичный танец

4 июля 2023 15:15
Так и манит: жена Сафонова в экстремально коротких шортах показала эротичный танец

Артистка раскрыла свое неожиданное хобби.

Супруга Кирилла Сафонова Саша Савельева старательно развивает не только музыкальную карьеру, но и социальные сети. Артистка делится многочисленными фотосессиями и честно рассказывает о жизни, а не так давно раскрывал секрет своей стройности.

Как оказалось, Савельева — большая поклонница спорта. Певица любит не только тренажерный зал, но и другие занятия, а один из ее фаворитов — танцы на пилоне.

«Люблю большой теннис и пилон», — признается певица.

Откровение знаменитость сопроводила видео с тренировкой. В ролике она, примерив ультракороткие шорты-юбку, крутится на шесте, показывая несколько эффектных элементов.

Видео взбудоражило пользователей сети. В аккаунте Савельевой фанаты осыпали ее комплиментами. По их мнению, артистка выглядит значительно моложе своих лет, а ее фигуре могут позавидовать многие знаменитости.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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