Так хотел жениться: выходка здоровяка с Колымы в «Бриллиантовой руке» повергла народ в шок

Одним своим появлением в кадре Роман Филиппов был способен увековечить сцену. Чего стоит эпизод из «Бриллиантовой руки» про Колыму с его участием. Но мало кто знает, как сложилась личная жизнь этого колоритного актера.

Статный и харизматичный Филиппов всегда пользовался вниманием женщин, но сам он любил одну-единственную. Они познакомились в автобусе, когда ехали на съемки картины «Человек не сдается». Филиппов влюбился в свою будущую жену Екатерину Шелихину с первого взгляда. Она была дочкой директора фильма, который тоже ехал в том автобусе. Но актера это не остановило, и он мгновенно завел беседу с очаровательной спутницей. А уже через полчаса Роман сделал Екатерине предложение.

Ее отец Владимир Шелихин пришел в ярость от такого непрошенного «зятя». Когда съемочная группа прибыла на место, то началась погоня. Шелихин накинулся на Филиппова с кулаками, а тот прямо в одежде нырнул в близлежащий пруд, к огромному изумлению публики. «Тесть» продолжал ругаться и кидал в него камешки, но актер лишь заливисто хохотал в ответ. Гнев Шелихина не был для него преградой к любви.

Екатерину же впечатлил вопиющий поступок «жениха», и она ответила ему взаимностью. Ее брак с Филипповым был идеальным, и вместе супруги прожили до самой смерти актера.