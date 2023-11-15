Так говорят только провинциалы: эти слова не знает ни один столичный житель

Определить того, кто «понаехал» в столицу, можно не только по внешнему виду. Провинциала выдают и некоторые особенности речи. Есть такие слова, которые хорошо знакомы жителям других регионов, а вот коренных москвичей ставят в тупик.

Например, в Астраханской и Волгоградской областях неудачника или рассеянного человека называют «растыкой». В Забайкальском и Приморском краях, а также в Курганской области придумали свое название для малолитражного авто — «шушлайка». В некоторых областях праворульной машине дали название «пруль». В Красноярском крае тренировочные штаны называются «тришками».

Есть свои обозначения не только для вещей, но и для разных действий. В Москве вряд ли кто-то поймет, что такое «лишкануть» (преувеличить, перегнуть), «бурогозить» (шуметь), «изнахратить» (испортить).

Остается только удивляться великому и могучему русскому языку и воображению людей, которые не перестают выдумывать все новые и новые словечки.