Так говорили бабушки: знаете ли вы значения этих устаревших слов?

Треть слов, содержащихся в словаре Владимира Даля, вышла из употребления. К такому неутешительному выводу пришли аналитики одного из российских интернет-поисковиков. Напомним, большой толковый словарь русского языка был составлен Далем в середине девятнадцатого века. Примечательно, что он был посвящен именно “живому” языку и содержал слова, которые входили в повседневный лексикон жителей Российской империи. С тех русский язык довольно сильно изменился. Сотрудники интернет-поисковика проверили, сколько слов их тех, что содержатся в словаре Владимира Даля, было использовано за один год в запросах интернет-пользователей. Как оказалось, актуальными в наши дни остались лишь 2,5 из четырех томов словаря. В цифровом эквиваленте это порядка 60%. По данным исследования, из употребления вышли существительные, которые оканчиваются на -ье или -ие, а также слова, обозначающие людей устаревших профессий и оканчивающиеся на -чик, -чица, -ник, -ница. Кроме того, из языка ушли глаголы с приставками, самой популярной из которых является по-.

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