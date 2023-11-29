Так готовили в лучших советских столовых: раскрыт тайный рецепт жареной картошки

Сегодня считается, что советская кухня не отличалась изысками и разнообразием. Однако в столовой и ресторане всегда можно было поесть вкусно, а порой и весьма недорого. Коронным блюдом общепита называли жареную картошку. Вроде бы все как дома, но была у блюда одна особенность.

Если хозяйки жарили картофель сырым: чистили, нарезали и выкладывали на предварительно разогретую сковороду, то в ресторанах было принято сначала отваривать корнеплод. Рецепт ресторанной картошки был следующим.

Для начала отварите овощ в мундире — можно сделать это за несколько дней и оставить заготовку в холодильнике. Далее необходимо очистить клубни и нарезать кубиками. Следом на маслянистую сковородку выложить слой картофеля. Обжарить с одной стороны, добавить лук, не забывать постоянно помешивать. Приготовление гарнира займет не более 15 минут.