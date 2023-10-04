Так фальшиво, что стыдно смотреть: народ разнес Бузову за страстные поцелуи с Бондаренко

Ольгу Бузову уже не первый раз обвиняют в отсутствии вокальных данных, в деревянности и наигранности. Но певица не обращает внимания на хейтерские комментарии и двигается дальше. Исполнительница представила поклонникам новый клип на песню «Позови». В видео снялся популярный актер Станислав Бондаренко.

Звезды сыграли любовную пару, которой нужно пройти через многое, чтобы быть вместе. Особенно публику зацепила горячая сцена поцелуев Бузовой и Бондаренко. Правда, далеко не все зрители оценили этот жаркий эпизод.