Так фальшиво, что стыдно смотреть: народ разнес Бузову за страстные поцелуи с Бондаренко
Не все зрители оценили совместную работу пары.
Ольгу Бузову уже не первый раз обвиняют в отсутствии вокальных данных, в деревянности и наигранности. Но певица не обращает внимания на хейтерские комментарии и двигается дальше. Исполнительница представила поклонникам новый клип на песню «Позови». В видео снялся популярный актер Станислав Бондаренко.
Звезды сыграли любовную пару, которой нужно пройти через многое, чтобы быть вместе. Особенно публику зацепила горячая сцена поцелуев Бузовой и Бондаренко. Правда, далеко не все зрители оценили этот жаркий эпизод.
«Имитация. Не более», «Попсовый винегрет», «Не верю им. Так наигранно», «Он как будто селедку целует, а не женщину», «Оля здесь фальшивая. Даже противно», «Нет химии. Никакой. Странно, ведь Бондаренко — актер», «Оле нужно немного с мимикой лица поработать», «Без комментариев», — высказывались пользователи социальных сетей.