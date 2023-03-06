Так держать: посмотрите, как изменилась участница скандального выпуска «Беременна в 16» Лидия

Молодую жительницу Иркутской области Лидию Мельникову принять участие в проекте уговорили продюсеры, увидев ее в сообществе для беременных. Несмотря на то, что эпизод с ее участием вышел достаточно давно, ей до сих пор пишут девушки со всей страны. Как сложилась жизнь героини «Беременна в 16»?

Вопреки стереотипам, чужой ребенок не расстроил, а укрепил семью. В программе Лидия рассказывала, что отец ее малыша не признал родство и распространял гадкие слухи, обвиняя ее в распущенности и разврате. Девушка познакомилась с Василием, который принял ребенка как своего. С этим мужчиной 21-летняя сибирячка живет и по сей день. Он работает строителем и сам делал ремонт в доме. Кстати, именно на него пара потратила гонорар Лидии за участие в реалити-шоу.

В прошлом году у молодых появился еще один сын. В перспективе они планируют пожениться и переехать в Иркутск, чтобы дать детям достойное образование.