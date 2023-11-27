Так делали в лучших советских столовых: раскрыт секретный рецепт самого вкусного гуляша

Гуляш был очень распространенным в СССР блюдом. Вот почему сейчас он вызывает у современных россиян ностальгию. Мясо с подливой всегда можно было найти в меню столовых, оно обладало проверенным и узнаваемым вкусом. Только повторить его в домашних условиях удавалось не каждому.

Дело в том, что готовили гуляш строго по ГОСТу, соблюдая вес всех ингредиентов и детали рецепта. Для традиционного советского блюда необходимо было нарезать полкило говядины на маленькие кусочки и обжарить на сковороде до золотистой корочки вместе с луком.

Затем эту смесь выкладывают в глубокую кастрюлю и заливают водой. Жидкости должно быть вдвое больше, чем мяса. На сковороде обжаривают до орехового аромата три столовых ложки муки. К ней добавляют приблизительно такой же объем томатной пасты и разбавляют все содержимое посуды водой, чтобы исключить комочки.

После этого подливу также добавляют в кастрюлю к мясу, а потом тушат все вместе не менее полутора часов. Именно за такой отрезок времени у соуса появится нужная консистенция, а говядина станет нежной. За 10 минут до конца готовки обычно добавляют лавровый лист. Подавать гуляш можно как с макаронами и гречкой, так и с картофельным пюре.