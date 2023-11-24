Так делали не только «интердевочки»: этот варварский способ контрацепции был популярен в СССР

Вопрос защиты от нежелательной беременности остро стоял в советское время. Некоторым женщинам, например «интердевочкам» и прочим дамам легкого поведения, решать его приходилось в силу профессии. Другие просто стремились контролировать размер своей семьи, особенно в эпоху экономической нестабильности.

В ход шли разные методы. В 1930-х на прилавках в СССР появились презервативы, качество которых сильно уступало современным аналогам. Кроме того, некоторые люди просто стеснялись их покупать.

В результате женщинам приходилось прибегать к варварским способам контрацепции. Одним из них было спринцевание. Оно подразумевало введение в организм специального раствора, который мог бы предотвратить беременность. В его состав входили «лимонка» и уксус, разведенные в воде.

Современная медицина признает такой способ неэффективным в качестве контрацепции. Более того, врачи утверждают, что едкий раствор способен вызвать ожог слизистых и привести к печальным последствиям.