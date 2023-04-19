Так делала даже Пугачева: женщины в СССР рисковали жизнью ради красивой укладки

В эпоху Советского Союза фены, выпрямители и другие приборы для стайлинга были практически не распространены среди женщин. Однако это не означало, что никто не работал над собственными прическами, хотя популярные способы того времени были весьма опасны для здоровья.

Так, вместо фена было принято использовать обычную кухонную духовку.

Ее разогревали до высоких температур, а потом просто садились напротив. Горячий воздух должен был высушить волосы. Выпрямляли волосы при этом с помощью утюга. Сначала его нужно было раскалить, а потом просто гладить волосы как одежду.

Подобные методы, как признавалась однажды Алла Пугачева, использовали все ее знакомые, независимо от сферы деятельности или достатка. При этом духовка и утюг могли не только спалить волосы, но и поджечь их или стать причиной серьезного пожара в квартире.