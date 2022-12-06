Так бывает? Внешность повзрослевшего Сэма из «Реальной любви» вас точно изумит

Юный актер Томас Сэнгстер начал сниматься в кино еще в 2001 году. 11-летний мальчик исполнял эпизодические роли в многосерийных проектах. Но широкую известность ему принесла мелодрама «Реальная любовь» в 2003 году. Томас сыграл там Сэма, сына овдовевшего героя Лиама Нисона.

Сейчас Сэнгстеру уже 32 года, и на его счету участие в 55 фильмах, среди которых блокбастеры из серий «Бегущий в лабиринте» и «Звездные войны». Но внешность повзрослевшего актера изумляет всех поклонников кино. За прошедшие 20 лет Томас как будто не изменился. Молодой мужчина только вырос и вытянулся, но его черты лица остались точь-в-точь как у Сэма из «Реальной любви». В Сети даже иногда предполагают, что у Сэнгстера некое генетическое заболевание, из-за которого он постоянно выглядит как подросток, но это не подтвердилось.