Так бывает раз в 50 лет: секрет Пугачевой оказался куда проще, чем казалось

Алла Пугачева ворвалась на отечественную эстраду в 1975 году, с того времени только увеличивая свою известность. Многие годы эксперты спорят, что позволило певице завоевать настолько большую популярность, но сама Примадонна, как оказалось, давно разгадала эту загадку.

По словам артистки, тогда она заметно отличалась от других певиц, популярных в то время. Зрители не могли оставить без внимания ее раскованность и открытость, поэтому со временем она стала своеобразным символом переломного для страны времени.

«Я появилась на смене поколений как раз. Такая удача бывает раз лет в 50... Я была скромна, красива и умна. На фоне зажатости я была достаточно раскованна», — признавалась певица в одном из интервью.

Помимо этого, Пугачева не скрывает: она никогда не воспринимала пение только как работу. Она жила на сцене, общаясь со зрителями как со своими друзьями и близкими, что слушатели не могли не заметить и что весьма высоко ценили.