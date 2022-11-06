Так бывает лишь в кино: как режиссеру «Джентльменов удачи» отомстил инвалид

Режиссер «Джентльменов удачи» мог достичь куда больших карьерных высот, если бы не его вспыльчивый характер. Три года Александр Серый провел в тюрьме из-за избиения человека.

Серый буквально изувечил архитектора, посчитав, что у того была связь с его невестой. Удар молотком по голове сделал мужчину инвалидом на всю жизнь. После содеянного Серый оказался в тюрьме.

Спустя несколько лет режиссер вышел по условно-досрочному освобождению. Он все-таки женился на девушке, ревность к которой стала поводом для той злополучной драки. В этом браке родилась дочь. Семья уже несколько лет жила счастливо, пока однажды в их доме не появился незваный гость.

Александр услышал звонок в дверь и пошел открывать. Внезапно в него прилетела стрела из арбалета. К счастью, гарпун несильно ранил режиссера, задев лишь поверхность кожи. Стрелявшим оказался тот самый архитектор, ставший инвалидом по вине Серого.

Создатель «Джентльменов удачи» не стал подавать заявление на своего давнего противника, поэтому история на том и закончилась.