Так быстро округлилась: фанаты в шоке от вида Муцениеце (видео)

Агата Муцениеце в очередной раз спровоцировала в Сети бурное обсуждение своей фигуры. Девушка опубликовала в социальных сетях видео, на котором продемонстрировала заметные округлости. Фанаты шепчутся — формы артистки изменились слишком быстро.

После развода с Павлом Прилучным Агата не раз выкладывала в социальные сети достаточно откровенные кадры. Поклонники считают, что девушка пытается вызвать зависть бывшего, который недавно стал отцом.

На этот раз девушка в открытом купальнике станцевала прямо на балконе.

«Ратаковски можно, а мне нет?» — заявила Муцениеце.

В Сети отметили, что формы актрисы округлились слишком быстро. Многие считают, что она сделала модную операцию по увеличению ягодиц.

«Агата, это пожар», «Прилучный уже просит взять его обратно?» — восхищаются подписчики.

Сама звезда не раз заявляла, что ежедневно занимается спортом, качает пресс и бегает, чтобы поддерживать себя в форме.