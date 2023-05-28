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Так была ли в советском кино пропаганда пьянства: ответ удовлетворил россиян

28 мая 2023 20:45
Так была ли в советском кино пропаганда пьянства: ответ удовлетворил россиян

Вредные привычки на экране отражались совсем в ином свете.

Сейчас в отечественном кино принято бороться с тем, что считается рекламой вредных привычек: пьянства, курения и так далее. Многие считают, что советская цензура не просто так оставляла на большом экране соответствующие эпизоды, а вовсе не расценивала это как пропаганду.

В частности, автор Дзен-канала «Кино | Retinsky» уверен, что представить большинство культовых советских фильмов без употребления алкоголя попросту невозможно. Так, «Самогонщиков» Леонида Гайдая можно попросту списывать в утиль, а рязановская «Ирония судьбы» без ключевой сцены в бане вовсе теряет смысл, ведь трезвый Женя Лукашин ни за что не полетел бы в Ленинград «вместо Павлика».

В комментариях жители страны в основном согласились с подобным мнением, отметив, что возлияния на экране были для советских режиссеров и сценаристов отличным поводом поместить их героев в комическую или трагическую ситуацию, добиваясь нужного эффекта.

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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