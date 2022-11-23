Так была ли тайная связь между ведущими «Любви с первого взгляда»: ответ есть

Алла Волкова и Борис Крюк стали звездами отечественного телевидения благодаря шоу «Любовь с первого взгляда». Тысячи зрителей следили за каждым выпуском шоу, и при этом многие были уверены, что между ведущими, которые мило флиртовали в эфире, на самом деле роман.

Как оказалось, все домыслы фанатов не были правдивы, а их поведение в эфире было строго профессиональным. Так, еще до работы в шоу Волкова вышла замуж за режиссера Юлия Куна и родила от него двоих сыновей. Уже после шоу брак телеведущей развалился, но счастье она нашла не со своим соведущим, а с музыкантом Игорем Иванниковым, с которым вместе уже больше 20 лет.

Борис Крюк во время работы над проектом тоже был женатым человеком. Сначала он был вместе с Инной, которая занималась микробиологией. Вместе с ней он прожил 15 лет и воспитал двоих детей, а после женился на Анне, которая родила ему еще двух наследниц.

При этом никто из телеведущих никогда не признавался, что между ними были отношения. Они полностью отдавались работе, и благодаря своему профессионализму прекрасно справлялись со сложной задачей. Однако многие зрители до сих пор уверены, что на самом деле Волкова и Крюк были тайно влюблены друг в друга.