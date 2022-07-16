Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Так была ли любовь между Ибрагимом и Хюррем: ответил эксперт

Так была ли любовь между Ибрагимом и Хюррем: ответил эксперт

16 июля 2022 12:34
Так была ли любовь между Ибрагимом и Хюррем: ответил эксперт

Любовный треугольник вполне мог существовать.

Среди поклонников «Великолепного века» есть зрители, которые за ненавистью между Хюррем-султан и Ибрагимом-пашой разглядели нечто большое — романтические чувства. Споры о возможной влюбленности двух самых дорогих султану людей были столь громкими, что к ним подключились и эксперты.

Писатель и журналист Явуз Бахадыроглу в интервью заявил, что речь могла идти даже о любовном треугольнике. Ибрагим, по его мнению, определенно испытывал к супруге падишаха влечение, но та не отвечала ему взаимностью.

«Хюррем не могла отдать предпочтение лицу, меньшему по влиятельности, чем кануни. Она ведь была расчетливой женщиной», — цитирует писателя дзен-канал «Загадки «Великолепного века».

Бахадыроглу добавил, что Сулейман мог знать о недопустимых чувствах Ибрагима и намеренно просил Хюррем спровоцировать его на ошибку. В итоге паша действительно оступился, но сгубило его безрассудство не из-за любви к женщине, а из-за тяги к власти.

Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Related video