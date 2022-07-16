Так была ли любовь между Ибрагимом и Хюррем: ответил эксперт

Среди поклонников «Великолепного века» есть зрители, которые за ненавистью между Хюррем-султан и Ибрагимом-пашой разглядели нечто большое — романтические чувства. Споры о возможной влюбленности двух самых дорогих султану людей были столь громкими, что к ним подключились и эксперты.

Писатель и журналист Явуз Бахадыроглу в интервью заявил, что речь могла идти даже о любовном треугольнике. Ибрагим, по его мнению, определенно испытывал к супруге падишаха влечение, но та не отвечала ему взаимностью.

«Хюррем не могла отдать предпочтение лицу, меньшему по влиятельности, чем кануни. Она ведь была расчетливой женщиной», — цитирует писателя дзен-канал «Загадки «Великолепного века ».

Бахадыроглу добавил, что Сулейман мог знать о недопустимых чувствах Ибрагима и намеренно просил Хюррем спровоцировать его на ошибку. В итоге паша действительно оступился, но сгубило его безрассудство не из-за любви к женщине, а из-за тяги к власти.

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