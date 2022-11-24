Так была ли деревня Простоквашино в реальности? Ответ вас не разочарует

Эдуард Успенский в середине 70-х представил советскому читателю дядю Федора и других героев, которые находят свой дом в деревне Простоквашино. Добрые истории мгновенно полюбились публике, а многие поклонники не скрывали, что и сами мечтали бы поселиться в такой деревне, поэтому даже пытались узнать у писателя ее точный адрес.

Успенский старался хранить молчание, но давал читателям некоторые подсказки. Например, в одной из книг он отметил, что Простоквашино находится в Можайском районе Московской области. Однако на самом деле такой деревни в той части страны нет. Но Простоквашино можно встретить в двух частях России: в микрорайоне города Колпино в Санкт-Петербурге и в Нижегородской области.

Дело в том, что писатель не брал какое-то отдельное поселение для своих книг. Он вдохновлялся всеми российскими деревушками сразу, поэтому найти на карте ее точно не получится. И каждое поселение в стране чем-то похоже на любимое миллионами Простоквашино.

Поклонники при этом не оставили без внимания два поселения со знакомым названием. Так, в Санкт-Петербурге недавно установили памятник в честь любимых героев, а в Нижегородской области все жители с большой любовью относятся к знаменитым произведениям, а один из жителей даже назвал свой трактор Митей.