Так больше не смогла: куда пропала красавица-дочь Абдулова, растущая его копией

Самый младший ребенок выдающегося советского и российского актера Александра Абдулова родился всего за девять месяцев до смерти звездного отца. Сейчас Евгении Абдуловой 16 лет. Хотя девочка совсем не помнит своего знаменитого папу, она, по признанию матери, посмотрела все фильмы с ним и познакомилась с его театральными работами.

Дочь очень похожа на Александра Абдулова, многие поклонники актера следили за ней в социальных сетях. Но в последнее время она перестала вести свою страничку. Дело в том, что Женя Абдулова растет очень артистичным ребенком и хочет в будущем поступать на режиссерский факультет. Она даже снимала первые ролики и выкладывала их в Сеть. Но в комментариях отметились хейтеры, чьи слова задевали ребенка. Поэтому дочка Абдулова приняла решение не вести соцсети и пропала из публичного поля.