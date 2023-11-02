Табаков так никогда не ошибался: режиссер выгнал эту актрису из вуза, а она стала звездой

Олег Табаков известен не только как успешный артист, но и преподаватель. Долгие годы он воспитывал подрастающее поколение артистов страны, а многие из его учеников стали настоящими звездами. Однако далеко не всегда ему удавалось разглядеть талант.

Дело в том, что однажды его студенткой стала Мария Порошина. Но будущая звезда не внушала доверие мастеру, поэтому после первого курса он отчислил ее, сославшись на несерьезное отношение к профессии и лень.

Решение Табакова стало большим ударом для Порошиной. Долгие месяцы она не могла прийти в себя, а после стала студенткой Щукинского училища, которое смогла окончить без проблем. И уже с дипломом Порошина начала строить свою карьеру, снявшись в «Дальнобойщиках» и «Антикиллере». А всероссийская известность пришла к ней после криминальной драмы «Бригада».