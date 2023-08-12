Табаков говорил про другое: культовую фразу в «Ширли-мырли» все поняли неверно

В комедии «Ширли-мырли» было немало ярких персонажей. Один из них — дебошир Суходрищев, роль которого блестяще исполнил Олег Табаков. Зрители были так шокированы непривычным образом артиста, что услышали в его репликах даже то, чего там не было.

В одной из сцен герой Табакова видит американского посла и заявляет, что видел его в Химках. Обилие ругательств в реплике Суходрищева может шокировать, но только современного зрителя. Те, кто помнят Москву 90-х, понимают, что некоторые слова были вовсе не такими оскорбительными.

Тогда популярностью среди иностранных туристов пользовались матрешки с известными личностями и историческими деятелями. В Москве торговали изделиями, на которых были изображены советские генсеки. В СССР подобные матрешки делать бы не разрешили, а вот в постсоветской России они разлетались на ура. В торговле именно такими сувенирами и подозревал американца Суходрищев: в торговле деревянными матрешками с членами партии, конечно же.