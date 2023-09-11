Табаков бы даже не взглянул: что с первой женой актера, которая его так и не простила

Первой женой Олега Табакова стала актриса Людмила Крылова. Познакомились будущие супруги еще в 50-х, а свадьбу они сыграли в 59-м. И год от года артистка все реже и реже появлялась на экранах и театральной сцене, отдавая все силы воспитанию детей.

Отношения супруга с Мариной Зудиной стали большим потрясением для Крыловой. После 35 лет совместной жизни Табаков ушел к новой возлюбленной, а его первая жена так и не смогла простить обиду. Она полностью перестала общаться с Табаковым и закрылась от публики, превратившись в затворницу.

До сих пор Крылова не общается ни с прессой, ни с поклонниками. Лишь изредка ее можно увидеть на сцене театра «Современник», где она служит долгие годы. И, как отмечают фанаты, душевные переживания заметно сказались на ее внешности. Крылова выглядит значительно старше своих лет и уже давно похожа на бабушку.