Табаков — шалун: эта пикантная сцена из фильма «Москва слезам не верит» слишком горяча

«Москва слезам не верит» прошла через жернова цензуры и сильно пострадала. Из ленты Владимира Меньшова убрали провокационный эпизод, из-за чего Олег Табаков наверняка сильно расстроился.

В легендарном проекте он сыграл Володю, экс-возлюбленного Катерины. В фильме было показано свидание парочки. В первоначальной версии герои, поддавшись страсти, раздеваются и бросаются в объятия друг друга. После зрителям показывали Табакова в исподнем и Алентову в комбинации.

Директор «Мосфильма» Николай Сизов пришел в неистовую ярость, увидев слишком горячие кадры. Он посчитал, что это слишком непристойно, а граждане при виде столь развратного действа на экране будут в ужасе. По требованию чиновника в конечном варианте никаких вольностей не осталось. Меньшову пришлось убрать все то, что «уводило его картину в сторону».