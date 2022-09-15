«Та самая»: вы не поверите, что сейчас происходит с отбывшей срок Настей Дашко из «Дома-2»

Анастасия Дашко стала одной из самых известных участниц проекта «Дом-2». Сначала поклонники четыре года следили за ее жизнью на шоу, а после она привлекла их внимание, оказавшись в тюрьме по обвинению в мошенничестве. Несколько лет фанаты не догадывались о том, что происходит в судьбе знаменитости, но, как оказалось, она смогла полностью восстановить свою жизнь.

Как рассказала Дашко в своих социальных сетях, она счастлива в браке и воспитывает двоих сыновей. Уже несколько лет она занимается транспортным бизнесом, а не так давно отправилась в отпуск в Анапу, который проводит вместе с семьей.

«Я — Анастасия Дашко. Да, та самая Настя, которая была на „Доме-2“ практически четыре года», — рассказывает звезда экрана.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию Дашко. В комментариях они не поскупились на комплименты и искренне порадовались за кумира.