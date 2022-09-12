Та самая Вика из хита нулевых: солист группы «Корни» рассекретил взрослую дочь

Александр Асташенок написал большую часть композиций группы «Корни», в число которых входит и песня «С днем рождения, Вика!». Как оказалось, песня настолько повлияла на жизнь музыканта, что он решил в честь ее назвать свою дочь.

Так, в 2004 году музыкант женился на концертном директоре группы Елене Венгржиновской, а спустя некоторое время у пары появилась дочь. В то время «Корни» были на пике своего успеха, их музыка покоряла все хит-парады. И чтобы увековечить эту славу, супруги решили назвать ребенка в честь главной композиции коллектива.

При этом Асташенок не скрывает: он старался не рассказывать публике о своей дочери. Музыкант даже дал ей фамилию жены, чтобы не привлекать дополнительное внимание. И только спустя годы он решился показать ее и привел на съемки YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».

Как отметили поклонники, 18-летняя Вика очень похожа на своего знаменитого отца. Пользователи Сети осыпали ее комплиментами и призвали начать модельную карьеру.