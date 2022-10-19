Та самая продавщица из «ДМБ»: трагичный финал жизни актрисы пробирает до костей

Ольга Прохватыло стала известна благодаря эпизодической роли в комедии «ДМБ». Артистка прекрасно справлялась с яркими перевоплощениями, поэтому поклонники прозвали ее «королевой эпизода». Однако в 2013 году она неожиданно пропала с экранов.

Как рассказывали близкие знаменитости, актриса никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем. Она не злоупотребляла спиртным и не страдала от каких-либо зависимостей или хронических болезней. Однако за несколько месяцев до своего 45-летия Прохватыло начала жаловаться на боли в спине, а 6 июня неожиданно умерла.

Официальной причиной смерти был назван оторвавшийся тромб. Актриса не подозревала о своем недуге и в тот вечер наслаждалась спокойным вечером дома. Тревогу начали бить друзья, когда поняли, что Ольга уже несколько дней не подходит к телефону и не отвечает на сообщения. С помощью полиции они попали к ней в квартиру, где и обнаружили тело знаменитости.

Похоронили актрису на Богородском кладбище в городе Электроугли. На памятник артистке пришлось собирать деньги: в стороне не остались ни друзья, ни поклонники знаменитости. И до сих пор на могиле артистки можно увидеть свежие цветы, которые приносят почитатели ее таланта.