Та самая подруга Женьки из «Сватов»: вы ахнете при виде изменившейся звезды сериала

Теперь ее не узнать.

В 5 сезоне всеми любимого сериала «Сваты» появился новый персонаж – Катя, дочь Сан Саныча Берковича. По сюжету девушка стала близкой подругой главной героини картины, Жени. Роль Кати исполнила молодая актриса Марина Сердешнюк. Для 15-летней артистки это была первая киноработа.

После удачного актерского дебюта Серденшнюк снялась всего в нескольких проектах – «Граница Веры», «На линии жизни» и «СидОренко – СидорЕнко». И на этом ее карьера в кино «заглохла».

Сейчас девушке 26 лет – и в ней не узнать ту очаровательную блондинку из «Сватов».

Марина Сердешнюк сильно похудела, перекрасила волосы в темный цвет. Пусть экранная Катя и нечасто снимается, зато Сердешнюк активно ведет свои социальные сети, в которых делится с поклонниками свежими фото и видео.