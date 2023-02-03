Та самая «кубышка»: где на самом деле россияне хранили миллионы

Легендарный Жорж Милославский советовал россиянам хранить деньги в сберегательной кассе. А как справлялись в те времена, когда банков и пластиковых карт еще не было?

Сегодня в это трудно поверить, но наши предки ходили в «банк» с лопатой. Крестьяне использовали специальные кубышки, сделанные из глины. Сосуд зарывали во дворе или в огороде, чтобы в случае ограбления никто не смог найти эти сбережения. Порой средства закапывали в могилу близкого родственника для еще большей надежности. К радости современных энтузиастов-искателей, сегодня они могут найти такой клад с древними купюрами.

Такие меры защищали не только от воров, но и от потенциальных пожаров. Металлические монеты могли пострадать от огня, расплавиться и почернеть, поэтому их помещали в заветную кубышку вместе с бумажными купюрами. Деньги были надежно спрятаны под землей, и никакие пожары им не были страшны.

Крестьяне победнее прятали накопленное под порогом и между стыками бревен. Сегодня многие делают примерно так же — хранят деньги в потаенных уголках квартиры.