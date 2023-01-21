Та самая Клименко: в этой постаревшей актрисе не узнаете подругу Глухаря

Помните «шуструю» Настю, которой настолько сильно в душу запал в душу герой Дениса Рожкова, что «ночная бабочка» решила поменять свою жизнь, пройдя через множество испытаний. Жрицу любви сыграла Мария Болтнева — актриса театра и кино, наследница актерской династии и уже сейчас — многодетная мать.

Слегка глуповатый, трагичный образ Насти Клименко сильно полюбился телезрителям. Едва увидев актрису в любом другом произведении, в голове тут же возникала мысль:

«Да это же Настя из Глухаря!»

Озорная героиня сериала стала олицетворением Насти — вечно молодая, веселая дама. Но как же звезда выглядит сейчас? Не секрет, что годы берут своё: женщина стала выглядеть гораздо старше, ушел тот задор и азарт, зато появилась мудрость, что и не удивительно — она многодетная мать.

У Болтневой трое великолепных сыновей, но, к сожалению, нет спутника жизни, которого она в будущем надеется встретить.