Та самая Анжелика к 84 годам не сделала ни одной операции: всем бы так выглядеть

Мишель Мерсье так и осталась для своих поклонников героиней популярных фильмов об Анжелике. С момента премьеры первой картины прошло уже более полувека, но ее главная звезда до сих пор находится в центре внимания.

Знаменитость уже завершила свою блестящую карьеру — последний фильм с ее участием вышел более 10 лет назад. Что же касается личной жизни артистки, то ее трудно назвать удачной. В своих интервью Мерсье не раз говорила, что была замужем четыре раза, но ни в одном из этих браков не чувствовала себя поистине счастливой. Стать матерью актрисе также не удалось.

С чем действительно повезло звезде экрана, так это с внешностью. В свои 84 года Мишель все еще выглядит великолепно. И это, несмотря на то, что француженка не сделала ни одной пластической операции. Знаменитость стала редким примером того, как достойно и красиво может стареть актриса, которая в молодости была настоящим секс-символом.