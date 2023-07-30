«Та еще штучка»: Киркоров сам не в восторге от характера дочери, которую многие считают злой

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория в 11 лет уже успела прославиться. Выдающимися талантами девочка пока не блещет, зато уже шокирует публику своим высокомерием.

Поп-король отечественной эстрады часто берет свою наследницу на светские мероприятия и публикует фото и видео с ней в социальных сетях. И никто пока еще не видел, как Алла-Виктория смеется или хотя бы искренне улыбается.

Многих всерьез беспокоит вечно недовольное выражение лица наследницы музыканта, которая всегда выглядит злой и несчастной. Оказалось, что Филипп Бедросович и сам не в восторге от крутого нрава любимой дочери.

Ранее певец рассказал СМИ, что на самом деле думает о своей наследнице.

«Это та еще штучка», — признался артист и ясно дал понять, что Алла-Виктория никому не дает спуску.

В то же время он поспешил заметить, что абсолютно спокоен за будущее дочери именно потому, что у нее такой непростой железный характер.