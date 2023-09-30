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Та еще «интердевочка»: бывшая Табакова оказалась в доме терпимости

30 сентября 2023 10:15
Та еще «интердевочка»: бывшая Табакова оказалась в доме терпимости

После расставания с актером пришлось Синициной пришлось крутиться самой.

После разрыва девушки нередко пускаются во все тяжкие. Так и Софья Синицына,бывшая возлюбленная Павла Табакова, не смогла долгое время оставаться примерной матерью и решилась попробовать себя в роли путаны. Правда, только в кино. Актриса сыграет одну из обитательниц дома терпимости в новом сериале Николая Хомерики «Чистые».

События разворачиваются в дореволюционном Петербурге начала ХХ века. В центре повествования — жрицы любви, порочные снаружи, но чистые и жаждущие свободы внутри. В сериале также сыграли и звезды первой величины, Федор Бондарчук и и Марк Эйдельштейн.

Напомним, Софья Синицына и Павел Табаков были вместе несколько лет, в 2020 году у них родилась совместная дочь Мия. Однако общий ребенок не стал фундаментом для новой семьи, пара разошлась. Актриса в основном сама занимается воспитанием дочери, но с бывшим возлюбленным они остались в неплохих отношениях.

Фото: Legion-Media
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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