Сжег случайно: вот о чем Гоголь написал во втором томе «Мертвых душ»

Темной ночью 24 февраля Николай Васильевич Гоголь бросил свои рукописи в пылающий камин. Его слуга Семен умолял его пощадить их, но писатель отмахнулся и сказал: «Не твое дело! Молись!» Утром следующего дня, осознавая всю тяжесть своего поступка, Гоголь раскаивался перед своим другом, графом Толстым: «Вот что я сделал! Хотел сжечь некоторые вещи, а сжег все. Теперь все пропало». Гоголь утверждал, что он хотел сжечь только черновики и ненужные бумаги, а вторая часть «Мертвых душ» попала в огонь по его недосмотру.

Чичиков, главный герой второго тома «Мертвых душ», по замыслу автора, заводит новые знакомства и попадает в сложные ситуации. Встречаясь со скучающим помещиком Платоновым, Чичиков узнает о способах хозяйствования, которые помогли Платонову увеличить доход с имения. Это вдохновляет Чичикова на собственные достижения.

Через некоторое время Чичиков берет в долг у Платонова и Костанжогло деньги и пытается выкупить у разорившегося помещика Хлобуева его имение. В это время в повести появляется финансист Афанасий Муразов, который заработал нечестным путем 40 миллионов рублей и хочет потратить их на «спасение России». Однако его идеи напоминают сектантские.

В конце повести Чичиков появляется на ярмарке, где покупает ткань своего любимого брусничного цвета. Здесь он сталкивается с Хлобуевым, которому он, вероятно, нанес ущерб, лишив его имения путем подлога. Муразов спасает Чичикова от неприятного разговора и уговаривает Хлобуева работать и собирать средства на церковь.

Одновременно с этим Чичиков сталкивается с доносами на себя, связанными как с подлогом, так и с мертвыми душами. Но благодаря помощи продажного чиновника Самосвистова и заступничеству Муразова Чичиков избегает тюрьмы. Таким был план Гоголя, которому не суждено было сбыться. Ведь в скором времени после «поджога» писателя не стало.