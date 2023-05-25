Сжав зубы, Румянцева изображала любовь с этим актером: вот почему так ненавидела

Надежда Румянцева едва справилась с испытанием, которое ей подкинули съемки в фильме «Девчата». Актриса буквально ненавидела своего экранного возлюбленного, из-за чего на площадке атмосфера накалялась до предела.

Николая Рыбникова утвердили на роль лесоруба Ильи Ковригина без проб. Правда, его участие в ленте оказалось под большим вопросом, когда выяснилось, что артист страдает от лишнего веса. Чтобы не остаться без работы, он похудел на 20 килограммов, чему Румянцева совсем не обрадовалась.

Артистка надеялась, что Рыбникова заменят на Вячеслава Шалевича и ей не придется иметь дело с «Колей-звездой». Именно так она называла зазнавшегося коллегу.

Надежде Васильевне не нравилось, что Рыбников смотрел на других свысока и постоянно перетягивал одеяло на себя. Актриса как могла ставила его на место, напоминая, что именно она здесь главная героиня. Но у знаменитости было другое мнение.

Из-за взаимной неприязни сцены ссор между Кислицыной и Ковригиным получались весьма правдоподобными, а вот целоваться в кадре актеры никак не хотели. Режиссеру Юрию Чулюкину пришлось пригрозить враждующим коллегам, что если те не возьмут себя в руки, то оба отправятся восвояси. Аргумент подействовал, и Румянцева, сжав зубы, играла любовь с тем, кого терпеть не могла.