«Сзади пионерка, спереди пенсионерка»: в Сети обсуждают 67-летнюю Долину на пляже (фото)

Последние несколько дней Лариса Долина проводит на отдыхе вместе со своей семьей. Певица наслаждается курортом, хвастаясь в своих социальных сетях пляжными снимками. Поклонники же не оставляют без внимания публикации артистки, активно обсуждая не только ее каникулы, но и внешний вид.

Так, многие подписчики уверены, что певице пора отказаться от смелых нарядов даже в отпуске. Исполнительнице необходимо скрывать возрастные изменения, которые уже заметны невооруженным взглядом.

«Старческую пигментацию лучше прикрывать, неприятно смотрится. Сзади пионерка, спереди пенсионерка», — уверены пользователи Сети.

Другие же поклонники оказались в большем восторге от пляжных образов певицы. Как отметили фанаты, Долиной не нужно стесняться открытых нарядов, ведь она может похвастаться красотой и стройной фигурой.