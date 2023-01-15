«Сзади пионерка, спереди пенсионерка»: в Сети обсуждают 67-летнюю Долину на пляже (фото)
Пользователи Сети разделились на два лагеря при виде свежих снимков артистки.
Последние несколько дней Лариса Долина проводит на отдыхе вместе со своей семьей. Певица наслаждается курортом, хвастаясь в своих социальных сетях пляжными снимками. Поклонники же не оставляют без внимания публикации артистки, активно обсуждая не только ее каникулы, но и внешний вид.
Так, многие подписчики уверены, что певице пора отказаться от смелых нарядов даже в отпуске. Исполнительнице необходимо скрывать возрастные изменения, которые уже заметны невооруженным взглядом.
«Старческую пигментацию лучше прикрывать, неприятно смотрится. Сзади пионерка, спереди пенсионерка», — уверены пользователи Сети.
Другие же поклонники оказались в большем восторге от пляжных образов певицы. Как отметили фанаты, Долиной не нужно стесняться открытых нарядов, ведь она может похвастаться красотой и стройной фигурой.
«Если ей 67 лет, она уже „старуха“ и должна на пляж ходить в длинном халате? Вполне прилично одета для пляжа», «Все еще отлично выглядит и видно, что следит за собой» «В отличной форме, остается только позавидовать», — делятся мнением преданные фанаты.