«Сзади будто бабушка»: обнажившая тело участница «Фабрики звезд» привела всех в ужас

Певица Алекса стала известна после участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд». Первые годы после выпуска она активно занималась творчеством, но последнее время решила посвятить все свое время преимущественно спорту. Однако далеко не все фанаты остались в восторге от решения Алексы.

Так, накануне артистка в своих социальных сетях поделилась пикантным видео, на котором позирует в откровенном розовом платье. Певица красуется своей спортивной фигурой и не стесняется глубокого декольте.

«Это я, я есть любовь», — подписала ролик знаменитость.

Пользователи Сети не прошли мимо чувственного ролика, однако многие совсем не оценили его. По мнению подписчиков, Алекса выглядит чересчур худой и болезненной, так что ей срочно нужно заняться своим здоровьем.