Киноафиша Статьи Сюжетную дыру с Тодзи в «Магической битве» Акутами не исправил даже в продолжении: почему на самом деле Фусигуро стал злодеем?

28 ноября 2025 11:50
У него будто вообще не было предпосылок для перехода на темную сторону.

В фанатском сообществе «Магической битвы» давно обсуждают очевидный логический пробел в биографии Тодзи Фусигуро. Гэгэ Акутами придумал удивительного персонажа, но… не сумел его нормально прописать.

При своих феноменальной физической форме и боевых навыках Тодзи мог бы стать профессиональным спортсменом – но вместо этого выбрал путь наёмника и убийцы. И, судя по всему, мангака не собирается закрывать эту сюжетную дыру даже в продолжении.

Суть претензии проста: Тодзи обладает сверхчеловеческой силой, гибкостью и мастерством во всех видах боя. С такими данными он легко мог бы добиться успеха в любом спорте – от лёгкой атлетики до единоборств, обеспечить себе стабильный доход и комфортную жизнь.

Вместо этого он погружается в криминальный мир, рискует свободой и даже использует собственного ребёнка как разменную монету.

Фанаты задаются вопросом: почему? Ради острых ощущений? Из‑за пренебрежения к стабильности? Или просто потому, что автору было удобнее вписать героя в мрачный сеттинг?

Примечательно, что Тодзи даже имел опыт в лодочных гонках, что лишь усиливает ощущение упущенной альтернативы.

При этом семья Дзэнин вряд ли помешала бы такому выбору: из‑за отсутствия проклятой энергии Тодзи для них был ничтожен, и его карьера их бы не интересовала. Так почему же герой не попробовал иной путь?

Акутами оставляет этот вопрос без ответа, сохраняя образ Тодзи как трагического антигероя. Но для многих зрителей его биография по‑прежнему выглядит противоречиво – словно автор упустил шанс сделать персонажа ещё глубже.

Ранее мы писали: 10 аниме так хороши, что продажи манги взлетают: вот лидеры 2025-го – у №1 4.2 млн томов, и это не «Бензопила» или «Истребитель демонов»

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
