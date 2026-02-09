Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сюжетная дыра размером с тулкуна не давала мне покоя 3 года: после выхода «Аватара 3» глупый момент гениально объяснили

Сюжетная дыра размером с тулкуна не давала мне покоя 3 года: после выхода «Аватара 3» глупый момент гениально объяснили

9 февраля 2026 08:27
Сюжетная дыра размером с тулкуна не давала мне покоя 3 года: после выхода «Аватара 3» глупый момент гениально объяснили

Придется пересматривать ленты заново.

Вторая часть «Аватара» оставила у меня стойкое чувство непонимания. Главный вопрос был прост: почему Джейк Салли, ставший в первой части легендарным Торук Макто, напрочь отказался от этой силы в «Пути воды»?

В сиквеле он просто скрывался с семьёй, словно забыв о могучем союзнике, способном в одиночку переломить ход битвы. Объяснение из третьего фильма — «когда ты оседлаешь зверя, ты сам становишься зверем» — звучало красиво, но не убедительно. Если он боялся своей ярости, то зачем снова вернулся к этому в «Пламени и пепла»?

Сюжетная дыра казалась очевидной. Всё встало на свои места, когда я наткнулся на канонический комикс «Аватар: Год пропажи — Переломный момент», который заполняет пробел между первой и второй частями. Оказалось, причина отказа Джейка — не мистический страх, а тяжёлое чувство вины.

Сюжетная дыра размером с тулкуна не давала мне покоя 3 года: после выхода «Аватара 3» глупый момент гениально объяснили

В комиксе он признаётся самому себе, что слишком много молодых воинов последовали за ним как за живой легендой и погибли. Его статус Торук Макто стал бременем, обрекшим последователей на смерть. Он сознательно отрёкся от этого титула, чтобы найти иной путь — стратегии, хитрости, дипломатии, а не прямой конфронтации. Как мы понимаем, попытки были тщетны.

Его бегство к меткайина были попыткой защитить новых союзников от страшной цены слепой веры в легенду. А возвращение к Торуку в третьем фильме горькое, выстраданное принятие окончательной ответственности, когда другие варианты исчерпаны. Так что Кэмерон гениально объяснил все, но только за кадром, из-за чего фильм выглядит сильно проще и глупее.

Фото: Кадр из фильма «Аватар» (2009), «Аватар 3» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже) Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже) Читать дальше 19 февраля 2026
В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают Читать дальше 16 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Читать дальше 20 февраля 2026
Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь Читать дальше 19 февраля 2026
Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Читать дальше 19 февраля 2026
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Читать дальше 19 февраля 2026
«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить «В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше