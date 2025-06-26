Сюжет один в один, даже актрисы похожи: в России снимут новый сериал о прекрасной няне, и вместо Заворотнюк — звезда «Натальной карты»

Помните сериал «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк? Конечно помните — он, как мамины котлеты: простая радость из детства, к которой хочется возвращаться. Но с каждым годом все реже. И вот — déjà vu. В сентябре на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре PREMIER выйдет «Няня Оксана», и всё в ней до боли знакомо.

Молодая провинциалка, бросивший жених, трое детей, состоятельный вдовец, московские испытания и (наверняка) любовь.

Да, авторы уверяют: проект абсолютно самостоятельный, буквально ноль связи с «Няней» Заворотнюк, но зрителей-то не обманешь — сюжет кажется идентичным, а актрису — Олесю Иванченко, дебютантку в кино, но ведущую невероятно хитовой «Натальной карты», на промо-фото, если не вглядываться, запросто можно принять за старую-добрую Викторию Прутковскую.

«Создатели ответили на мой вопрос, будет ли это лицензионная версия американского сериала, какой была "Моя прекрасная няня" с Сергеем Жигуновым и Анастасией Заворотнюк, отрицательно», — вносит интригу Сусанна Альперина в своем Telegram.

Партнёром Иванченко стал актёр Виктор Хориняк — тот самый, что уже очаровывал зрительниц в «Кухне» и «Последнем богатыре». Ему досталась роль вдовца-ресторатора с детьми, к которому случайно попадает в дом героиня. Остальной каст — тоже внушительный: Александр Мартынов, Дарья Пицык, Елисей Гончаров и другие.

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