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Сюжет один в один, даже актрисы похожи: в России снимут новый сериал о прекрасной няне, и вместо Заворотнюк — звезда «Натальной карты»

26 июня 2025 16:15
Сюжет один в один, даже актрисы похожи: в России снимут новый сериал о прекрасной няне, и вместо Заворотнюк — звезда «Натальной карты»

Связи со старыми проектами, якобы, нет никакой.

Помните сериал «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк? Конечно помните — он, как мамины котлеты: простая радость из детства, к которой хочется возвращаться. Но с каждым годом все реже. И вот — déjà vu. В сентябре на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре PREMIER выйдет «Няня Оксана», и всё в ней до боли знакомо.

Молодая провинциалка, бросивший жених, трое детей, состоятельный вдовец, московские испытания и (наверняка) любовь.

Да, авторы уверяют: проект абсолютно самостоятельный, буквально ноль связи с «Няней» Заворотнюк, но зрителей-то не обманешь — сюжет кажется идентичным, а актрису — Олесю Иванченко, дебютантку в кино, но ведущую невероятно хитовой «Натальной карты», на промо-фото, если не вглядываться, запросто можно принять за старую-добрую Викторию Прутковскую.

«Создатели ответили на мой вопрос, будет ли это лицензионная версия американского сериала, какой была "Моя прекрасная няня" с Сергеем Жигуновым и Анастасией Заворотнюк, отрицательно», — вносит интригу Сусанна Альперина в своем Telegram.

Партнёром Иванченко стал актёр Виктор Хориняк — тот самый, что уже очаровывал зрительниц в «Кухне» и «Последнем богатыре». Ему досталась роль вдовца-ресторатора с детьми, к которому случайно попадает в дом героиня. Остальной каст — тоже внушительный: Александр Мартынов, Дарья Пицык, Елисей Гончаров и другие.

Ранее мы также писали о том, как изменились герои наших любимых комедий: Не папины дочки, а мамины невесты: как сейчас выглядят актрисы из сериалов, которые в нулевые смотрели почти все

Фото: Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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