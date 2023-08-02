Сюжет на злобу дня: последний фильм Меньшова так и не увидел свет

Владимир Меньшов не нуждается в представлении. Режиссер навсегда вошел в историю мирового кино благодаря оксароносной ленте «Москва слезам не верит». Мэтр трудился до самой смерти, однако так и не успел закончить свой последний фильм.

Сюжет картины рассказывал о герое, который после пребывания в колонии стал нормальным человеком. Вот такая история на злобу дня. Однако Владимира Валентиновича не стало еще до того, как был готов сценарий. После него за работу взялся председатель комиссии Общественного совета при ФСИН Алексей Лобарев, который и предложил сюжет для фильма.

Вдохновитель проекта признался, что Меньшов успел внести огромный вклад в написание сценария. Если верить словам Лобарева, то готовилась картина уровня фильма «Москва слезам не верит». Однако эта работа так и не вышла на экраны.

Владимир Меньшов известен не только как режиссер культовых лент, но и как актер. Создатель фильма «Любовь и голуби» снимался в картинах «Где находится нофелет?», «Курьер», «Город Зеро» и в других.