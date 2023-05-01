Сюжет «Клона» не выдерживает критики: вот над чем потешается каждый марокканец

Сериал «Клон» сегодня популярен почти так же, как и 20 лет назад. Однако не все разделяют восторг поклонников теленовеллы, ведь в ней есть масса ляпов.

Мыльной опере досталось в первую очередь от жителей Марокко. Создатели сериала приукрасили действительность, которая на самом деле не так уж и сурова. Саид, как все помнят, постоянно манипулировал Жади, угрожая отобрать у нее дочь. Во вселенной «Клона» марокканец имел право «присвоить» себе ребенка и не отдавать его матери после развода. Но в реальности дело обстояло не так.

Этот обычай действительно существовал, но он распространялся только на мальчиков. Девочки же оставались с матерями. Поэтому линия Жади с похищением Хадижи не выдерживает никакой критики. Зато создателям удалось нагнать драму и вызвать у зрителей шквал эмоций. До последней секунды все переживали за судьбу неприкаянной Жади и ее несчастной дочери.

Это далеко не единственный момент, который многих смутил. Ближе к концу истории зрители узнали, что эксцентричная Иветти забеременела. Но живот у нее так и не появился. Лишь в самом финале все увидели ее с близнецами на руках.