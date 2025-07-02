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Киноафиша Статьи Сюжет как в первой части, но новый главный герой: «Аватар 3: Огонь и пепел» рискует повторить ключевую ошибку всех плохих сиквелов

Сюжет как в первой части, но новый главный герой: «Аватар 3: Огонь и пепел» рискует повторить ключевую ошибку всех плохих сиквелов

2 июля 2025 07:29
Сюжет как в первой части, но новый главный герой: «Аватар 3: Огонь и пепел» рискует повторить ключевую ошибку всех плохих сиквелов

И тогда о рекордных кассовых сборах можно будет и не мечтать.

«Аватар 3: Огонь и пепел» может угодить в главную ловушку продолжений — подарить злодею слишком шаблонную арку искупления. Речь, конечно, о полковнике Куоритче. А все потому, что после «Пути воды» у зрителей осталась надежда, что он вдруг передумает быть машиной смерти.

Как мы помним, во второй части Куоритч впервые показал, что способен на что-то большее, чем бездумные убийства. Он спасает Кири, уговаривает Паука уйти с ним, колеблется.

Сюжет как в первой части, но новый главный герой: «Аватар 3: Огонь и пепел» рискует повторить ключевую ошибку всех плохих сиквелов

По одной популярной теории, в «Огне и пепле» Куоритч после всех неудач порвет с RDA, забредет к новому клану На’ви и, по сути, повторит путь Джейка Салли из первой части: враг народа, который учится любить Пандору и жертвует собой ради новых друзей. Если это правда — нас ждет самая ленивая калька оригинального «Аватара».

Проблема в том, что Кэмерон уже два фильма подряд доказывает, что хитрых сюжетных финтов от него ждать не стоит. Визуал — да, рекордный. Эмоции — тоже. Но сюжет по-прежнему прост, как топор. И если он действительно пройдет по пути «злодей понял, что добро — это хорошо», то это будет настолько банально, что даже три часа подводных боев и огненных На’ви в боевой раскраске не спасут.

Пока что все не так очевидно. По последним данным и кадрам с закрытых показов Куоритч объединится с новым племенем «Пепельных» — На’ви, которые ненавидят Эйву и готовы сжечь все живое. То есть полковник вроде как остается монстром и пойдет еще дальше в разрушении Пандоры.

Сюжет как в первой части, но новый главный герой: «Аватар 3: Огонь и пепел» рискует повторить ключевую ошибку всех плохих сиквелов

Хочется верить, что хотя бы это Кэмерон не сольет. Если Куоритч все же раскается, получится худшее клише всех времен — а вместе с ним и худший сиквел в самой дорогой франшизе.

Ранее мы также писали: Он спал, потом проснулся, а На’ви — есть! Джеймс Кэмерон придумал «Аватар» еще полвека назад, и первая Пандора была абсолютно другой

Фото: Кадр из фильма «Аватар 2: Путь воды» (2022)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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3 комментария
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