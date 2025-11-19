Сюжет «Грабителя с крыши» звучит дико, но реальный вор был ровно таким же: его даже прозвали «самым вежливым преступником США»

«Грабитель с крыши» шумит в прокате именно потому, что реальная история Джеффри Манчестера звучит максимально… нереально. Бывший десантник с навыками парашютиста, отец троих детей, вполне социальный человек – и вдруг почти 40 ограбленных закусочных, прыжки через дырку в крыше и репутация джентльмена, который запирает сотрудников в холодильнике, предварительно советуя надеть куртки.

Полицейские, которые работали по делу, до сих пор вспоминают его с недоумением: человек во время преступлений шутил как стендапер, но годами ускользал от камер, тревожных кнопок и патрулей.

Легенда «Руфмэна»: высокий взлёт, жёсткое падение

В конце 1990-х Манчестер работал по всему югу и востоку США, появляясь в McDonald’s и Burger King будто из ниоткуда.

Он выбирал ранние смены, пробирался через крышу, прятался в санузлах, терпеливо ждал, пока персонал соберётся, а потом отправлял всех в холодильник и забирал выручку.

Почти святые манеры и минимум насилия сделали его локальной легендой. Но в мае 2000-го удача закончилась: попытка ограбить два ресторана за день привела к тому, что на втором объекте сработала тихая тревога.

Он попытался уйти через лес к машине, оставленной у церкви, но патруль уже ждал.

Суд приговорил его к 45 годам – и за решеткой он пробыл всего четыре. Летом 2004-го Манчестер построил в тюремной мастерской плоскую платформу, покрасил её в чёрный и уехал на ней, спрятавшись под грузовиком. Режиссёр фильма даже позвал того самого водителя сыграть себя в камео.

Шесть месяцев в раю для детей и кошмаре для охраны

Свобода привела Манчестера к самому странному убежищу начала нулевых – складам магазина игрушек Toys «R» Us в Шарлотте.

Большие коробки, тёмные уголки, бардак перед праздниками – идеальные условия для человека с терпением и доступом к детскому питанию. Ночами он катался по залу на велосипедах и скейтбордах, днём скрывался за фальшстенкой.

Когда начались рождественские поставки, он перебрался в пустующий Circuit City, где построил мини-квартиру под лестницей: покрасил стены, развесил постеры, смотрел фильмы и изучал работу магазина через камеры и радионяни.

А параллельно придумал себе новую жизнь. Представился «Джоном Зорном», стал ходить в церковь, завёл отношения с местной женщиной по имени Ли. Она искренне считала, что встречается с разведённым сотрудником «правительственной структуры».

Никаких игрушечных домиков любви – просто человек, который днём пил кофе в городе, а ночью возвращался спать на надувной матрас в павильон электроники.

Финал: романтика кончилась, система догнала

После ограбления в декабре 2004-го полиция наконец вышла на след: в Circuit City нашли фальшстенку и вещи, а церковные прихожане узнали фото беглеца. Ли показали его снимок – и она согласилась помочь аресту.

Суд добавил ему ещё сорок лет. Позже он дважды пытался сбежать, но безуспешно. Сейчас он сидит в тюрьме штата Северная Каролина и право на УДО получит только в 2036-м.

Фильм сгладил углы и усилил романтику, но главное оставил нетронутым: невероятный парадокс Манчестера, который умудрился стать и «призраком с крыши», и самым известным жителем игрушечного гипермаркета в истории США.

